Spor

Fenerbahçe, M. Branco ile yolları ayırdı

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FENERBAHÇE, BRANCO İLE YOLLARINI AYIRDI

Fenerbahçe, Sportif Direktör Mario Branco ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Sportif Direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır.”

BRANCO’NUN KATKILARI

Açıklamada, “Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur.” denildi.

TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER

Son olarak, kulüp, “Kendisine Kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.” sözleriyle Branco’ya veda etti.

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