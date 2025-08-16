Fenerbahçe Maçta Golsüz Beraberlik Aldı

FENERBAHÇE LİGDE YENİ SEZONA MERHABA DEDİ

Fenerbahçe, yeni sezonu ligde açtı. İlk haftada Şampiyonlar Ligi elemeleri sebebiyle ertelenen Alanyaspor maçı sonrası, ikinci haftada Göztepe’nin deplasmanına çıktı. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yaptı. Sonuç, golsüz eşitlikle noktalandı. Sarı lacivertli ekipte, tedbir amaçlı olarak Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür İzmir’e götürülmedi. Ayrıca, teknik heyetin kararıyla Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic ise kadroda yer almadı. Maçın 43. dakikasında Mourinho soyunma odasına gitti. Toplamda 3 kırmızı kartın çıktığı maçta, 90+4’te Fenerbahçe’nin Talisca ile kullandığı penaltı atışı da isabetsiz oldu. Fenerbahçe’nin maç boyunca kaydettiği tek isabetli şut, Talisca’nın bu penaltısı oldu.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maç başladı

20′ Youssef En-Nesyri, Bokele’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

40′ Göztepe’de Dennis sarı kartla cezalandırıldı.

42′ Fenerbahçe’den Jhon Duran sarı kartla cezalandırıldı.

43′ Dördüncü sarı kart Göztepe’den Arda Okan’a çıktı.

45+2′ İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVREDE GELİŞMELER

53′ Göztepe’de Juan sarı kart gördü.

59′ Oosterwolde de sarı kart gördü.

61′ Göztepe’de Juan, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. İtirazlarından dolayı İsmail Köybaşı’na da kırmızı kart gösterildi.

75′ Fenerbahçe’de Semedo ve Duran oyundan çıkarken, yerine Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci dahil oldu.

85′ Jayden Oosterwolde, ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart gördü.

87′ En-Nesyri’nin yerine Cenk Tosun oyuna girdi.

89′ Göztepe’de Bokele, Talisca’ya faul yaptığı için sarı kart aldı.

90+3′ Fenerbahçe, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

90+4′ Talisca’nın penaltı vuruşu sonucunda Fenerbahçe atışı değerlendiremedi.

90+6 Maç sona erdi.

FENERBAHÇE’DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda’nın Feyenoord ekibiyle yaptığı ikinci karşılaşmaya göre Süper Lig’deki ilk maçına 1 değişiklik ile sahaya çıktı. Kadroda yer almayan Mert Müldür’ün yerine Yusuf Çiçek, ilk 11’de başlamış oldu. Ev sahibi Göztepe, sezonu Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenerek açtıktan sonra bu karşılaşmada 2’de 2 peşinde. Teknik direktör Stoilov, oyuncularından daha fazlasını bekliyor.

İLK 11’LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri