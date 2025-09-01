Fenerbahçe, Marco Asensio’yu İstanbul’a Getirdi

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı ve Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Transfer sırasında PSG ile yapılan anlaşmanın bonuslar dahil 7.5 ila 8.5 milyon Euro civarında olduğu bilgisi veriliyor.

HOŞ GELDİN MESAJI

Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel bir uçakla iniş yaptı. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan ünlü futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

KARİYER GEÇMİŞİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi üst düzey kulüplerde forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Asensio, bu süreçte 21 maçta 8 gol ve 1 asist ile öne çıktı. Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında hücum hattına Asensio’yu önemli bir takviye olarak görüyor. Sağlık kontrollerinin ardından Asensio’nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.