Fenerbahçe, Marco Asensio’yu İstanbul’a Getirdi

FENERBAHÇE, ASENSIO’YU İSTANBUL’A GETİRDİ

Süper Lig’de şampiyonluk amacıyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giymiş olan İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Transfer sürecinde PSG ile yapılan anlaşma, bonuslar dahil 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında bir bedel üzerinde gerçekleşti. Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla indi.

ASENSIO HAVAALANINDA KARŞILANDI

Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Asensio, pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi yüksek kalitedeki kulüplerde deneyim kazandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık geçirerek 21 maçta 8 gol ve 1 asist ile dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE’NİN KADRO PLANI

Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına önemli bir ek olarak görülen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu transfer, kulübün hedeflerine ulaşabilmesi adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.