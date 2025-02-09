Fenerbahçe Medicana Vakıfbank’ı Mağlup Etti

MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank ile Sultanlar Ligi’nin 20’nci haftasında karşı karşıya geldi. İlk seti 19-25 kaybeden sarı-lacivertliler, 2’nci seti 25-13’lük skorla rahat bir şekilde geçtikten sonra 3’üncü seti 25-22 kazanmayı başardı. Ev sahibi ekip, 4’üncü seti de 25-16 alarak maçı 3-1 galip tamamladı.

LİDERLİĞE YENİDEN YÜKSELDİ

Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla birlikte 17’nci galibiyetini elde ederek yeniden liderlik pozisyonuna geçmiş oldu. Bu galibiyet, takımın ligdeki iddiasını artırmış durumda.