Fenerbahçe-Midtjylland Maçını Portekizli Hakem Yönetecek

FENERBAHÇE’NİN ZORLU DEPLASMAN MAÇI

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftası kapsamında Fenerbahçe, 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00’te Danimarka’nın Midtjylland takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede, Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Luis Godinho görev yapacak.

HAKEM EKİBİ BELİRLENDİ

Luis Godinho’ya bu maçta yardımcı hakemlik yapacak isimler Rui Teixeira ve Pedro Almeida olacak. Ayrıca, müsabakanın dördüncü hakemi olarak Miguel Nogueira görevlendirildi. Maçta VAR sistemi için Helder Malheiro, AVAR’da ise Fabio Oliveira Melo bulunacak.