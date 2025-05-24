Fenerbahçe, Mourinho’yu Gönderiyor!

FENERBAHÇE’DE ÇALKANTILAR

Fenerbahçe, Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırarak önemli bir hayal kırıklığı yaşıyor ve şu an yönetime karşı tepkiler artıyor. Sarı-lacivertli camiada durum durulmazken, yönetim, teknik direktör Jose Mourinho’nun koltuğunu sallıyor ve onun yerine Edin Terzic’i getirerek büyük bir değişim yapmaya hazırlanıyor. Terzic, Süper Lig tecrübesi sayesinde Fenerbahçe’yi yeniden şampiyonluk yoluna sokabilecek mi? Bekleyip göreceğiz!

MOURINHO İLE YOL AYRIMI

Milliyet’in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı aldı. Ancak, karşılarında büyük bir sorun var: 15 milyon Euro’luk tazminat ödemesi. Sarı-lacivertliler, bu yüksek rakamı ödemeden bir ayrılığın gerçekleşmesini sağlamak istiyor ve bu nedenle masaya oturmayı planlıyor. Eğer olumlu bir anlaşma sağlanırsa, Fenerbahçe’nin hedefi Edin Terzic olacak. 42 yaşındaki Alman teknik adam, Beşiktaş’ta Slaven Bilic’in yardımcılığı döneminde Süper Lig’in iç dinamiklerini yakından tanıdı.

TERZIC’İN BAŞARILARI

Edin Terzic son olarak Borussia Dortmund’u çalıştırdı ve 2023-2024 sezonunda takımı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıyarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak finalde Real Madrid’e yenilerek Dortmund’dan ayrılmak zorunda kaldı. Genç hocanın disiplinli yapısı ve modern futbol anlayışı, Fenerbahçe yönetimini cezbetmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Terzic ile müzakere yapabilmek için Mourinho ile olan tazminat sorununu çözmeyi bekliyor. Eğer bu mesele halledilemezse, yönetim alternatif adaylara yönelecek.

MOURINHO’NUN FENERBAHÇE DENEYİMİ

Fenerbahçe, yeni sezona Mourinho ile büyük umutlarla başladı. Fakat Süper Lig’de Galatasaray’ın 3 puan gerisinde ikinci sırada kalmak, UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a elenmek ve Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a kaybetmek, camiada büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Taraftarların tribünlerde “istifa” sloganları atması ve iç saha maçlarındaki kötü sonuçlar, Mourinho’nun görevine son verilmesinin nedenlerini artırdı.