Yunanistan’daki Hava Trafik Sistemi Krizi Gözler Önünde

YUNANİSTAN’DA HAVA SAHASI KAPANMASINA YOL AÇAN ARIZA

Yunanistan’da 4 Ocak tarihinde meydana gelen ve ülkenin hava sahasının saatlerce kapatılmasına sebep olan altyapı arızası, Atina’nın hava trafik iletişim sisteminin ne denli eski olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Pilotlar, hava trafik kontrolüyle bağlantı kuramadığı bu arıza yüzünden binlerce yolcu mağdur olurken, birçok uçuş komşu ülkelere yönlendirildi. Olayı ele alan bir haber ajansı, arızayı “utanç verici” olarak tanımladı.

ARIZANIN NEDENİ HÂLÂ BELİRSİZ

Uzmanları da şaşkınlığa uğratan bu arızanın sebebi hala netlik kazanmadı. Olayın üzerinden bir haftadan fazla süre geçmesine rağmen, sistemin nasıl devre dışı kaldığı veya yeniden çalışmaya başladığı konusundaki sorular hâlâ yanıt bulmuş değil. Bu hafta içerisinde konuyla ilgili bir raporun açıklanması bekleniyor.

RADYO FREKANSINDAKİ PARAZİT PROBLEMİ

Yunan sivil havacılık otoritesi, arızanın 4 Ocak sabahı saat 08.59’da Atina hava sahasında hizmet veren birden fazla radyo frekansında sürekli “parazit” oluşumuyla başladığını duyurdu. Otorite, vericilerin “istem dışı sinyal yayını” yapmaya başladığını belirtti.

PİLOTLAR YAKLAŞIK DÖRT SAAT KÖR UÇUŞ YAPTI

Teknisyenler, sorunu tespit etmek amacıyla Atina ve çevresindeki dağ zirvelerinde bulunan istasyonlara yönlendirilirken, uzmanlara göre uçaklar yaklaşık dört saat boyunca “kör uçuş” yaptı. Bu süreçte pilotların hava trafik kontrolörleriyle iletişim kuramadığı ifade ediliyor. Yetkililer, Atina hava sahasının hızla trafikten arındırıldığını ve uçuş güvenliğinin tehdit altında olmadığını savunurken, sistemin saat 17.00’de tamamen normale döndüğünü ve seferlerin 45 dakika sonrasında yeniden başladığı açıklandı. Söz konusu otorite, siber saldırı veya kasıtlı sabotaj ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığını da vurguladı.

SİSTEMİN YENİLENMESİ GEREKİYOR

Yunanistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı, havalimanının iletişim sistemlerinin “on yıllar önce” yenilenmesi gerektiğini kabul etti. Bir televizyon kanalına konuşan bakan yardımcısı, “Bunların eski sistemler olduğunu biliyoruz. On yıllardır değiştirilmesi gereken altyapı, dokuz ayda yenilenemez.” ifadesinde bulundu. Hava trafik kontrolörleri, Atina’daki kule radarının tarihinin 1999 yılına uzandığını dile getirirken, uzmanlar mevcut analog sistemlerin dayanıklı olduğunu belirtse de bakımlarının neredeyse mümkün olmadığını kaydediyor.

FİYASKO OLARAK TANIMLANIYOR

Yıllardır personel ve altyapı eksikliğiyle mücadele eden hava trafik kontrolörleri, 4 Ocak günündeki krizi “kaçınılmaz bir fiyasko” olarak nitelendiriyor. Turizm açısından büyük önem arz eden ülkede, turist sayılarının rekor seviyelere ulaştığını vurgulayan kontrolörler, yaz aylarında yaşanan sorunların ardından yönettikleri birim aracılığıyla günde 5 bine yakın uçuşun gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Atina Uluslararası Havalimanı, geçen yıl yaklaşık 34 milyon yolcuya hizmet vermiştir.