Fenerbahçe N’Golo Kante İçin Resmi Teklifte Bulundu

SÜPER KUPA ZAFERİYLE TRANSFER GÜNDEMİ
Süper Kupa’da elde edilen başarıyla sezonun ilk ödülünü müzesine kazandıran Fenerbahçe, ara transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Al Ittihad’da forma giyen uluslararası üne sahip orta saha oyuncusu N’Golo Kante için görüşmelere başladığı iddia edildi.
KANTE İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI
Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Kante’ye resmi teklif sundu. Kulüp yetkililerinin, Fransız futbolcunun menajeriyle yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı belirtiliyor.