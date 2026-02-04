Fenerbahçe N’Golo Kante İle Anlaşmaya Vardı

fenerbahce-n-golo-kante-ile-anlasmaya-vardi

FENERBAHÇE N’GOLO KANTE’Yİ KADROSUNA KATTI

Fenerbahçe, sonunda N’Golo Kante’yi transfer ederek kadrosunu güçlendirmiş oldu. Sarı-lacivertli ekip, Kante’nin lisansını çıkararak, Fransız futbolcu ile 2028 yılına kadar bir sözleşme imzaladığını ilgili kuruma bildirdi. Peki, dünyaca ünlü futbolcu N’Golo Kante, nasıl bir oyuncu? Onun kariyerine ve istatistiklerine birlikte göz atalım.

BU SEZON 18 MAÇTA OYNADI

Kante, Al Ittihad’da bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Pro Lig’de bu sezon 18 karşılaşmaya da ilk 11’de başlayarak 2 gol atmayı başardı, ayrıca bir asist gerçekleştirdi. Sahada toplam 1.567 dakika vakit geçiren tecrübeli futbolcu, maçlarda hiç kırmızı ya da sarı kart göremedi. İstatistikleri arasında hücumda 8 şut çekerken, savunma görevinde ise 107 top kazanmayı başardı. Yenilen gollerde hata payı olmadığını gösteren Kante, 13 tehlikeli atak da engelledi. Toplam 143 ikili mücadeleye giren futbolcu, bu mücadelelerden 72’sini kazanarak, 71’ini kaybetti.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kante, kariyerine Fransa’da Boulogne ve Caen takımlarında başladı. 2015 yazında İngiliz kulübü Leicester City ile sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonu olan Leicester City kadrosunda yer aldıktan sonra, 2016 yazında Chelsea’ye transfer oldu. Chelsea ile birlikte Premier Lig şampiyonluğu yaşadı, aynı zamanda FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve FA Cup şampiyonluklarını da elde etti. 2023 yazında Al Ittihad’a transfer olan Kante, burada Pro Lig ve Suudi Arabistan Kupası kazanmayı başardı. Bunun yanı sıra, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nı kazandı ve 2021 UEFA Uluslar Ligi’nde de şampiyonluk gördü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hazine Ve Maliye Bakanlığı’ndan Arsa Satış Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 farklı şehirde arsa satışına başladığını duyurdu. Bu işlem, bölgesel gelişimi desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.
Gündem

Bakır Yatırımı Tehlikeleri Uzmanlardan Uyarı Geldi

Değerli metallerdeki artış, niteliksiz metallere de yansıdı. Bakır fiyatları 550 liradan 3 bin 500 liraya fırladı, fakat uzmanlar bu fiyatların sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.
Gündem

Sakız Adası’ndaki Trajik Deniz Kazasında 15 Ölü

Çeşme yakınlarında mülteci taşıyan bir tekne, Yunan Sahil Güvenlik botuyla çarpıştı. Olayda 15 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı.
Gündem

Honor Magic 8 Pro Türkiye Pazarında Tanıtıldı

Honor'un yeni amiral gemisi Magic 8 Pro, gelişmiş donanım ve yapay zeka desteğiyle Türkiye'de uygun fiyatla satışa çıktı.
Gündem

Rekabet Kurulu’ndan Google’a Yeni Android Soruşturması

Rekabet Kurulu, Google’ın cihaz üreticileriyle sözleşmeleri ve Android politikalarını rekabet açısından değerlendirerek resmi soruşturma başlattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.