Fenerbahçe N’Golo Kante İle Anlaşmaya Vardı

FENERBAHÇE N’GOLO KANTE’Yİ KADROSUNA KATTI

Fenerbahçe, sonunda N’Golo Kante’yi transfer ederek kadrosunu güçlendirmiş oldu. Sarı-lacivertli ekip, Kante’nin lisansını çıkararak, Fransız futbolcu ile 2028 yılına kadar bir sözleşme imzaladığını ilgili kuruma bildirdi. Peki, dünyaca ünlü futbolcu N’Golo Kante, nasıl bir oyuncu? Onun kariyerine ve istatistiklerine birlikte göz atalım.

BU SEZON 18 MAÇTA OYNADI

Kante, Al Ittihad’da bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Pro Lig’de bu sezon 18 karşılaşmaya da ilk 11’de başlayarak 2 gol atmayı başardı, ayrıca bir asist gerçekleştirdi. Sahada toplam 1.567 dakika vakit geçiren tecrübeli futbolcu, maçlarda hiç kırmızı ya da sarı kart göremedi. İstatistikleri arasında hücumda 8 şut çekerken, savunma görevinde ise 107 top kazanmayı başardı. Yenilen gollerde hata payı olmadığını gösteren Kante, 13 tehlikeli atak da engelledi. Toplam 143 ikili mücadeleye giren futbolcu, bu mücadelelerden 72’sini kazanarak, 71’ini kaybetti.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kante, kariyerine Fransa’da Boulogne ve Caen takımlarında başladı. 2015 yazında İngiliz kulübü Leicester City ile sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonu olan Leicester City kadrosunda yer aldıktan sonra, 2016 yazında Chelsea’ye transfer oldu. Chelsea ile birlikte Premier Lig şampiyonluğu yaşadı, aynı zamanda FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve FA Cup şampiyonluklarını da elde etti. 2023 yazında Al Ittihad’a transfer olan Kante, burada Pro Lig ve Suudi Arabistan Kupası kazanmayı başardı. Bunun yanı sıra, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nı kazandı ve 2021 UEFA Uluslar Ligi’nde de şampiyonluk gördü.