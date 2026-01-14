Fenerbahçe N’Golo Kante Transferinde Son Aşamaya Geldi

Matteo Guendouzi ile Avrupa’da dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, transfer döneminde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takım, N’Golo Kante’yi kadrosuna dahil etmek üzere son aşamalara geldi. Kulüp yöneticisi Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, bu sabah Dubai’ye giderek Fransız oyuncunun transferinde önemli bir mesafe kat etti.

TRANSFERDE ÖNEMLİ ADIM ATILDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’ndan alınan bilgiye göre; Fenerbahçe, Kante ile sözleşme koşullarında anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekibe katılmak için Al İttihad’daki alacaklarından feragat eden Kante’nin resmi imzası için Suudi yetkililerden onay bekleniyor. Onayın gelmesi halinde, 34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı kesinleşecek.

KARİYERİ DOLU DOLU

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, profesyonel kariyeri boyunca toplamda 533 resmi maçta 33 gol ve 39 asist kaydederek dikkat çekti. Kante, bu süreçte sahada 43 bin 181 dakika boyunca mücadele etti.