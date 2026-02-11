Fenerbahçe’nin Asensio İsteğine TFF’den Olumsuz Yanıt

Fenerbahçe’de sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Marco Asensio için Türkiye Futbol Federasyonu’na gerçekleştirilen başvurunun sonucunun olumsuz olduğu açıklandı.

TFF’DEN ASENSIO TALEBİNE RET

Sarı-lacivertli ekip, Jhon Duran’ın kulüpten ayrılmasının ardından, 10 numaralı formanın Asensio’ya verilmesi amacıyla TFF’ye başvurdu. Ancak, federasyon mevcut kurallar gereği bu isteği geri çevirdi. Konuyla ilgili görüş beyan eden Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, “İnşallah yeni sezonda bu değişimi yaparız” şeklinde ifade kullandı. Şu anda Asensio, Fenerbahçe’de 21 numaralı formayı terletiyor.