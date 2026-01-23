İstanbul ve Ankara’da Et ve Tereyağı Fiyatları Sabitlendi

İstanbul ve Ankara’da yerel zincir marketler, et ve tereyağı fiyatlarını sabitledi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, İstanbul Perakendeciler Derneği tarafından yapılan açıklamada, bazı ürünlerde fiyat sabitleme kararı alındığı duyuruldu. Bu karar çerçevesinde derneğe bağlı marketlerde dana kıyma 485 liradan, dana kuşbaşı 510 liradan ve tereyağı 384 liradan satışa sunulacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE HEDEFİ

Dernek tarafından gerçekleştirilen açıklamada, “Fiyat sabitleme kampanyasıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçlıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Ankara Perakendeciler Derneği de benzer bir uygulama ile fiyatları sabitlediklerini belirtti. Fiyatlandırmada kıyma 485 lira, kuşbaşı 510 lira, tranç 535 lira, kontrafile 900 lira, antrikot bin lira, bonfile ise bin 200 lira olarak belirlendi. Tereyağının fiyatı ise 384 lira olarak sabitlenmiştir. Fiyat sabitleme uygulaması derhal devreye girdi ve Ramazan sonuna kadar devam edeceği kaydedildi. Yani yaklaşık iki ay boyunca, bu ürünlerin etiketleri değişmeyecek. İstanbul’da 30, Ankara’da 19 yerel zincir market, kampanyaya katılıyor.

İSTANBUL’DA GEÇERLİ MARKETLER

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla sağlanan ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross gibi toplam 30 zincir market aracılığıyla tüketiciye ulaşacak.

ANKARA’DA GEÇERLİ MARKETLER

Ankara’da ise Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketleri, ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitlemiştir.