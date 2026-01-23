Ufuk Özkan İçin Donör Bulunduğu Açıklandı

ufuk-ozkan-icin-donor-bulundugu-aciklandi

Bir süredir karaciğer yetmezliği ile savaşan Ufuk Özkan’dan sevindirici bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde grip hastalığı teşhisi konarak ziyaretçi yasağı uygulanan Özkan için donör bulunduğu bilgisi açıklandı. Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre Gencebay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, mutluluk verici haberi duyurdu.

DONÖR BULUNDU

Gencebay, Ufuk Özkan’ın fotoğrafını paylaşarak “Sevgili Canlarım… Ufuk Kardeşime uygun donörü şükürler olsun bulduk.. Allah’ın izniyle Devletimizin ve sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu’nun desteği ile Karaciğer naklimiz gerçekleşecek.. Bende bir cana can olmanın mutluluğunu inşallah yaşarım… Minnet ve şükranlarımla.” sözleriyle umut dolu bir mesaj verdi.

BEKLENEN AÇIKLAMA YOK

Bu gelişmenin ardından Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan’dan henüz resmi bir yanıt ya da açıklama gelmedi.

