Fenerbahçe’nin Avrupa’daki Rakibi Belli Oluyor!

SARI-LACİVERTLİLER SONDAN 16 TURA GİRİYOR

Fenerbahçe, UEFA’nın düzenlediği son 16 turunda karşılaşacağı rakiplerden birinin Olympiakos olduğunu öğreniyor. Grup liderleriyle eşleşecek olan sarı-lacivertliler, play-off turunu geçen takımlardan biriyle mücadele etmeyecek. Kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü saat 15.00’te (TSİ) İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşecek. Çekilişin ardından Fenerbahçe’nin rakibi kesinlik kazanacak ve Avrupa’daki savaş haritası netleşecek. İlk maçlar 6 Mart’ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Mart’ta oynanacak.

OLYMPIAKOS VE RANGERS TEHLİKELİ RAKİPLER

Olympiakos, Yunan futbolunun önde gelen temsilcilerinden biri olarak tanınıyor. Heyecanlı taraftarları ve iç saha avantajıyla dikkat çekebilmesi sebebiyle zorlu bir rakip olabiliyor. Diğer bir taraf ise Rangers. İskoç futbolunun köklü ekiplerinden olan Rangers, fiziksel gücüyle öne çıkıyor. Fenerbahçe, her iki rakibin de zorlayıcı olacağı gerçeğiyle karşı karşıya kalacak. Ancak, teknik direktör Mourinho ve ekibi, Avrupa’daki iddialı yürüyüşleri için hazırlıklarını tamamlıyor!