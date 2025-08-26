Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Açıklandı

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA MAÇINA HAZIRLIK

Fenerbahçe’nin Benfica ile yapacağı karşılaşmanın kadrosu duyuruldu. Benfica-Fenerbahçe maçı, 0-0’ın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon kentinde gerçekleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FIRSATI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak. Takımda Benfica maçı için belirlenen kadroda yer alan oyuncular arasında İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran bulunuyor.

CENK TOSUN’UN YERİNE CENGİZ ÜNDER

Sarı-lacivertli ekipte, play-off turu öncesinde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine kadroya Cengiz Ünder dahil edildi. Fenerbahçe’nin maça yönelik hazırlıkları sürerken, kadrodaki oyuncuların performansı merakla bekleniyor.