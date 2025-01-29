Fenerbahçe’nin Midtjylland Maçı Öncesi Gelişmeler

FENERBAHÇE’NİN UEFA EUROPA LİGİ HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Danimarka’nın Midtjylland ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa’daki macerasına devam edebilmek için bu kritik maça çıkıyor. Fenerbahçe, bu karşılaşmada 282. kez Avrupa arenasında boy gösterecek. Teknik direktör Jose Mourinho’nun sahaya süreceği muhtemel ilk 11 ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE’NİN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI

Maç, 30 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek. Fenerbahçe, play-off turuna yükselmek için grupta ilk 24 içerisinde yer almak zorunda. Bu sezon oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayarak 23. sırada bulunuyor. Midtjylland ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19. sırada yer almakta. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde şimdiye kadar 6 kez gruptan çıkmayı başardı ve bu maçla birlikte alacağı puanlarla yoluna devam etmeyi hedefliyor.

BAŞARI İÇİN GEREKEN PUANLAR

Jose Mourinho’nun öğrencileri, geri kalan 7 maçta topladığı 9 puanla galibiyet alması durumunda 12 puana ulaşarak üst tura yükselebilir. Beraberlik durumunda ise Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg gibi takımların puan durumu Fenerbahçe’nin sıralamasını etkileyebiliyor. Tottenham’ın Elfsborg’u yenmesi halinde ise Fenerbahçe, aynı averaja sahip rakibini geride bırakacak. Eğer sarı-lacivertliler Danimarka’dan mağlubiyetle dönerse, diğer maçların sonuçları dikkate alınacak.

AVRUPA’DA GEÇMİŞ PERFORMANS

Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında 281 kez mücadele etti. Bu süreçte 111 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 59 maçı berabere tamamlarken, 111 maçta da yenilgi yaşadı. Kanarya, toplamda 381 gol atarken, kalesinde 400 gol görerek mücadele etti.

KADRODA YER ALMAYACAK OYUNCULAR

Fenerbahçe’de, sarı kart cezası nedeniyle Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel kadroda yer alamayacak. Ayrıca sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür’ün tedavileri sürmekte.

MOURINHO CEZALI!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Olimpik Lyon maçındaki geç başlama vuruşu sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı ve takımının başında olamayacak. Daha önce Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle de AZ Alkmaar’a karşı oynanan maçta yer alması engellenmişti.

MAÇIN HAKEMİ VE GÖREVLİLER

Danimarka’daki karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Miguel Nogueira olarak belirlenmişken, VAR’da Helder Malheiro, AVAR’da ise Fabio Oliveira Melo görev alacak.

F.BAHÇE’NİN MUHTEMEL İLK 11’İ

Fenerbahçe’nin Midtjylland maçı için muhtemel 11’i şu şekilde: İrfan, Djiku, Çağlar, Yusuf, İsmail, Mert Hakan, Fred, Szymanski, Saint-Maximin, İrfan Can, En-Nesyri.