Fenerbahçe’nin Rakipleri ve Maç Takvimi

FENERBAHÇE’Yİ BEKLEYEN YOL HARİTASI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-0’lık skorla Benfica’ya kaybeden Fenerbahçe, mücadeleye UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Kura çekimlerinin ardından, sarı-lacivertli takımın grup aşamasındaki rakipleri bell oldu. Fenerbahçe, zorlu rakiplerin bulunduğu grupta üst tura geçmek için mücadele verecek. Taraftarlar ise UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının tarihlerini merak ediyor.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının programı şu şekilde şekillendi: 1.Hafta: 24-25 Eylül 2025, 2.Hafta: 2 Ekim 2025, 3.Hafta: 23 Ekim 2025, 4.Hafta: 6 Kasım 2025, 5.Hafta: 27 Kasım 2025, 6.Hafta: 11 Aralık 2025, 7.Hafta: 22 Ocak 2026, 8.Hafta: 29 Ocak 2026.

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin grubundaki rakipler ise şöyle sıralanıyor: Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferençvaroş, Victoria Plzen, Nice, FSCB, Stuttgart ve Brann. Sarı-lacivertli takım, bu güçlü rakiplerle karşılaşacak ve üst tura geçme mücadelesi verecek.

