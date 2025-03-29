Fenerbahçe’nin Şampiyonluk İhtimali Yüzde 40’a Yükseldi

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi Rıdvan Dilmen analiz etti. Dilmen, Beşiktaş’ın bu galibiyeti hak ettiğini belirtti ve “Daha iyi konsantre olan kazandı. Beşiktaş sadece şampiyonluğa oynayan takımlarla oynasa belki de bu sene şampiyon olacaktı. Lyon ve Athletic Bilbao maçlarını da buna ekleyebiliriz. Sürekli böyle sert maçlar oynasınlar o zaman” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK’A YORUM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un performansını eleştiren Dilmen, “İki deplasmandan (Beşiktaş, Samsunspor) 4 puan kötü değil Galatasaray için. Bu 4 puan şampiyonluk yolunun yarısından fazlasını atardı” dedi. Bu sözleriyle Buruk’un deplasman performansını yeterli bulduğunu, fakat derbi yenilgisinin şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp olduğunu ima etti.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın bu yenilgisinin Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını artırdığını söyledi. “Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı, Galatasaray’ın yenilgisiyle birlikte yüzde 40’a çıktı” şeklinde konuşan Dilmen, sarı-lacivertlilerin bu sonuçla ligde daha iddialı bir konuma geldiğine dikkat çekti.

HAKEM YASİN KOL’UN YÖNETİMİ

Maçın hakemi Yasin Kol’un yönetimini de değerlendiren Dilmen, Kol’u övdü. “Maçtan önce en çok konuşulan konu hakemdi. Ben Yasin Kol için çok zor geçeceğini düşünüyordum, yanıldım. Bu maçı bundan daha iyi yönetemezdi. İki kırmızıyı da VAR’dan attı. Bariz gol şansı tartışma konusudur ama Beşiktaş maçı fazlasıyla hak etti” şeklinde konuşarak, hakemin kararlarının maçın sonucuna etki etmediğini vurguladı.