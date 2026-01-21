Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Tedesco’dan Aston Villa Maçı Açıklamaları

fenerbahce-nin-teknik-direktoru-tedesco-dan-aston-villa-maci-aciklamalari

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kapsamında yarın Aston Villa ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, önemli açıklamalarda bulundu.

ASTON VİLLA MAÇIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Tedesco, “Aston Villa maçına çok bağlı bu durum. Zorlu bir Avrupa Ligi maçı oynayacağız. Bu lig her zaman çok zor. 1 mağlubiyetimiz var ama sıralamada ortalardayız. Evimizde oynamak bir avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarınki maçı kazanırsak şansımız yüksek olur, kazanamazsak zor olur. Şu an iyi bir formdayız, çok iyi bir oyun var. Öz güvenimiz iyi. Kendi stilimizi sahaya yansıtmalıyız.” şeklinde konuştu. Aston Villa’nın Manchester City ile eşit puanda olduğunu hatırlatan Tedesco, bu tarz maçların kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti ve “Mücadele edeceğiz. Bu maç için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

DURUM VE TAKIM STRATEJİLERİ

Tedesco, daha önce Stuttgart ve Nice karşısında duygusal oynadıklarını ancak sadece duygu ile maç kazanmanın zor olduğunu vurgulayarak, “Saha içinde iyi olmalı, topu tutmalısınız. Rakip de topla oynamayı seviyor, dikine oynuyorlar, en az 2 oyuncuyla rakip savunma arkasına koşu atıyorlar. Gerektiğinde gömülü savunma, gerektiğinde kontratak, gerektiğinde önde baskı yapıyorlar.” ifadelerini kullandı. Aston Villa’nın deneyimli teknik direktörü Emery’nin uzun yıllardır kulüpte olduğunu belirten Tedesco, çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını ifade etti.

ASTON VİLLA’NIN SİSTEMİ VE OYUNCULAR

Tedesco, Aston Villa’nın attığı gollerin bazılarını duran toplar sonrasında aldıkları dönüşlerle gerçekleştirdiklerini ve uzaktan şutlarla kaleye gitme yeteneklerine sahip olduklarını ifade etti. Takımda Cash, Rogers ve Tielemans gibi kaliteli oyuncuların bulunduğunu belirten Tedesco, “Bu tarz oyuncuların varsa pek çok farklı durumdan gol üretebilirsiniz. Sadece bu şekilde değil; yerden ve uzun toplarla da gol bulabiliyorlar. Birçok farklı varyasyonları ve sistemleri var. Tam tamamlanmış bir takım Aston Villa.” dedi. Tedesco, kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini de sözlerine ekledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Szymanski’nin Yeni Adresi Rennes Oldu

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferine onay verdi. Polonyalı oyuncunun yeni takımının yanı sıra kulübe kazandıracağı miktar da netleşti.
Gündem

Trump: İran’la İlgili Açıklamaları ve Saldırı Seçenekleri

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın suikast tehditlerine yanıt olarak kesin talimatlar verdiğini ve herhangi bir saldırı durumunda Tahran'ın etkisiz hale getirileceğini vurguladı.
Gündem

Rekabet Kurumu’ndan Temu’ya Türkiye Ofisi Baskını

Türk Rekabet Kurumu, Çinli çevrim içi ticaret platformu Temu'nun Türkiye ofisine baskın gerçekleştirdi. Olayın sebepleri hakkında henüz bilgi verilmedi.
Gündem

Bitcoin Korku Ediyor: 90 Bin Doların Altında

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,6 oranında değer kaybederek Aralık ayının başından bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti.
Gündem

İstanbul’da Kalaşnikoflu Saldırı: Burak Tunçel Hayatını Kaybetti

Kağıthane'de Burak Tunçel, aracında bekleyen iki saldırgan tarafından kalaşnikofla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.