Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Tedesco’dan Aston Villa Maçı Açıklamaları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kapsamında yarın Aston Villa ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, önemli açıklamalarda bulundu.

ASTON VİLLA MAÇIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Tedesco, “Aston Villa maçına çok bağlı bu durum. Zorlu bir Avrupa Ligi maçı oynayacağız. Bu lig her zaman çok zor. 1 mağlubiyetimiz var ama sıralamada ortalardayız. Evimizde oynamak bir avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarınki maçı kazanırsak şansımız yüksek olur, kazanamazsak zor olur. Şu an iyi bir formdayız, çok iyi bir oyun var. Öz güvenimiz iyi. Kendi stilimizi sahaya yansıtmalıyız.” şeklinde konuştu. Aston Villa’nın Manchester City ile eşit puanda olduğunu hatırlatan Tedesco, bu tarz maçların kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti ve “Mücadele edeceğiz. Bu maç için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

DURUM VE TAKIM STRATEJİLERİ

Tedesco, daha önce Stuttgart ve Nice karşısında duygusal oynadıklarını ancak sadece duygu ile maç kazanmanın zor olduğunu vurgulayarak, “Saha içinde iyi olmalı, topu tutmalısınız. Rakip de topla oynamayı seviyor, dikine oynuyorlar, en az 2 oyuncuyla rakip savunma arkasına koşu atıyorlar. Gerektiğinde gömülü savunma, gerektiğinde kontratak, gerektiğinde önde baskı yapıyorlar.” ifadelerini kullandı. Aston Villa’nın deneyimli teknik direktörü Emery’nin uzun yıllardır kulüpte olduğunu belirten Tedesco, çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını ifade etti.

ASTON VİLLA’NIN SİSTEMİ VE OYUNCULAR

Tedesco, Aston Villa’nın attığı gollerin bazılarını duran toplar sonrasında aldıkları dönüşlerle gerçekleştirdiklerini ve uzaktan şutlarla kaleye gitme yeteneklerine sahip olduklarını ifade etti. Takımda Cash, Rogers ve Tielemans gibi kaliteli oyuncuların bulunduğunu belirten Tedesco, “Bu tarz oyuncuların varsa pek çok farklı durumdan gol üretebilirsiniz. Sadece bu şekilde değil; yerden ve uzun toplarla da gol bulabiliyorlar. Birçok farklı varyasyonları ve sistemleri var. Tam tamamlanmış bir takım Aston Villa.” dedi. Tedesco, kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini de sözlerine ekledi.