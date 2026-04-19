Fenerbahçe’nin Toplam Borcu 27 Milyar 293 Milyon Lira

Kalamış’ta gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Denetim Kurulu Başkanı, Fenerbahçe’nin mali durumu hakkında çarpıcı bilgiler aktardı.

FİNANSAL VERİLER AÇIKLANDI

Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 dönemini kapsayan rapora dayanarak, yapılan enflasyon düzenlemeleri sonrası kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 8 milyar 997 milyon lira, özkaynak birikmiş zararının 1 milyar 91 milyon lira ve toplam borcunun ise 27 milyar 293 milyon lira olduğunu duyurdu.

SÖZLEŞMELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Mehmet Vodina, finansal tabloların yanında ayrıca bilanço dışındaki yükümlülüklerden de bahsetti. “Amatör ve profesyonel sporcularla yapılan sözleşmeler dolayısıyla 28 Şubat 2026’dan sonra ödenecek maç başı ücretler hariç garanti ücretler vardır, toplamı 12 milyar 823 milyon TL’dir” diyerek, bu yükümlülüğün oyuncuların performanslarına bağlı olarak zamanla değişebileceğini belirtti. Ayrıca, 2026-2031 sezonlarına kadar 2 milyar 165 milyon TL tutarındaki reklam, sponsorluk ve loca gelirlerinin tahsil edildiğini de ekledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yeni Mağazacılık AŞ Carrefoursa’yı Satın Alıyor

A100 market zincirinin bağlı olduğu Yeni Mağazacılık AŞ, Sabancı Holding ve Carrefour Grubu ile anlaşarak Carrefoursa'nın büyük hissesini satın almaya hazırlanıyor.
Gündem

Fenerbahçe’ye Aziz Yıldırım’dan Sert Eleştiriler Geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yönetimi mali politikaları ve transfer stratejileri nedeniyle ağır sözlerle eleştirdi.
Gündem

FIFA 2026 Dünya Kupası Biletleri Rekor Fiyattan Satışta

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk bilet satışında final maçları için fiyatlar 10.990 dolara kadar yükseldi, bu durum futbol tarihindeki en yüksek giriş ücretlerinden biri olarak kaydedildi.
Gündem

Melo’dan Fenerbahçe’ye Dikkat Çeken Paylaşım

Felipe Melo, Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında puan kaybetmesinin ardından "Kardeşim bir çay." mesajını paylaştı.
Gündem

Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu’ndan Sert Açıklamalar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Maç sonrası Kerem Aktürkoğlu hakem için "skandal" ifadelerini kullandı.