Yeni Mağazacılık AŞ Carrefoursa’yı Satın Alıyor

Yeni Mağazacılık AŞ, organize perakende alanında önemli bir adım atarak Carrefoursa’yı devralmak üzere Sabancı Holding ve Carrefour ile el sıkıştı.

17 Nisan 2026 tarihinde yapılan anlaşmaya göre, Sabancı Holding’in yüzde 57,12 ve Carrefour Nederland BV’nin yüzde 32,16 oranındaki hisse payları devredilecektir. Böylece Yeni Mağazacılık AŞ, şirketin yüzde 89,28’lik kontrolünü elinde bulunduracak.

Anlaşmanın değeri, 325 milyon dolardan oluşmakta olup, nihai hisse değeri ise kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi ayarlamalarına bağlı olarak belirlenecektir.

Devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için Rekabet Kurulu onayı da dahil olmak üzere gerekli şartların sağlanması gerekecek.

MARKALAR AYRI DEVAM EDECEK

Yeni Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, A101 ve Carrefoursa’nın ayrı segmentlerde kendi marka kimliklerini koruyarak faaliyetine devam edeceğini vurguladı.

Bostan, Carrefoursa’nın mevcut gücünü grubun perakende deneyimi ile birleştirerek daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı Gökhan Eyigün ise bu satışın, grubun stratejik dönüşüm planının önemli bir parçası olduğunu ve sermaye tahsisinin gelecekteki portföy yapısına göre tasarlandığını aktardı.

Devir işleminin tamamlanmasıyla, Sabancı Holding ve Carrefour Grubu’nun Carrefoursa’daki ortaklığı sona erecek.

