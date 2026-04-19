Fenerbahçe’ye Aziz Yıldırım’dan Sert Eleştiriler Geldi

Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor’a kaybettiği 2 puan ile şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe aldı. Bu başarısızlığın ardından sarı-lacivertli camianın yönetimi, eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Dün düzenlenen Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’nda, camianın efsanevi başkanı Aziz Yıldırım, dikkatleri üzerine çekti. Yıldırım’ın ne söyleyeceği merakla beklenirken, yönetimini sert bir dille eleştirmekte tereddüt etmedi.

DİVAN KURULU’NDA BİRLİK VE BERABERLİK ÖNERİSİ

Yıldırım, Divan Kurulu’na katılma konusunda başlangıçta tereddüt ettiğini belirterek, “Aslında bugün gelmeyecektim! Çünkü Divan Kurulu, akil insanların olduğu toplumdur. Bunu geçen de söyledim. Burada birlik ve beraberlik sözleriyle, gündemi unutturamayız. Fenerbahçe’nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de ders almalı. Uygulamalı veya uygulamamalı. Yakında bir program yapacağım ve orada uzun uzun konuşacağım.” ifadelerini kullandı.

YALANLARI DAŞIYAN SÖYLEMLER

Fenerbahçe’nin mevcut yönetiminin yaklaşık “100 milyon Euro” borç ödediği açıklamasını hatırlatan Yıldırım, “Borç 630 milyon Euro diyorlardı, nerede o yalancılar…” diyerek yönetimi acı bir dille eleştirdi. Ayrıca, “Sadettin Bey’den rica ediyorum, gelin açık açık anlatın her şeyi. Fenerbahçe çürümüşlüğün içerisindedir ve bu çürümüşlükten arınmalıdır.” dedi.

GELİRLERİ VE GİDERLERİ DENGELEMEK GEREKİYOR

Yıldırım, yönetimin artık karar vermesi gereken konular olduğunu belirtti. “Fenerbahçe’nin bir şeylere karar vermesi lazım. Gelir gider bütçelerini denkleştirmeniz lazım. Bugün bunu yapma zamanıdır.” ifadelerini kullanarak, amatör branşların finansal durumunu ele aldı. “Stat isim hakkını 90 milyon euroya Ülker’e verdik. 30 milyon Euro’sunu amatöre harcadık ve şampiyon olduk.” diye ekledi.

UMUTLARIN SONA ERMESİ

Son olarak, oyuncu seçimleri hakkında eleştirilerde bulunan Yıldırım, “Bu Sidiki Cherif’i kim aldı? Yazık ya! 30-35 milyon Euro maliyeti var yazık!” diyerek yöneticilere mesaj verdi. Yıldırım, harcanan transfere ayırılan bütçelerin sorgulanması gerektiğini vurguladı ve insanlarda bulunan umutların giderek azaldığına dikkat çekerek, “İnsanların umutları bitti.” sözleriyle toplantıyı sona erdirdi.