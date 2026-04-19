FIFA 2026 Dünya Kupası Biletleri Rekor Fiyattan Satışta

FIFA 2026 Dünya Kupası biletleri, Çarşamba günü itibarıyla ilk kez açık satışa sunuldu.

Final maçı bilet fiyatları 10.990 dolara kadar çıkarak, tarihin en yüksek gişe fiyatlarına sahip futbol maçı bileti olarak kayıtlara geçti. Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası için hazırladıkları teklif dokümanında final maçı biletlerinin fiyatını en fazla 1.550 dolar olarak belirtmişti.

Öte yandan, Aralık ayında her ülkenin resmi taraftar kulübü üyelerine sunulan biletler arasında en yüksek fiyat 8.680 dolar olarak belirlenmişti.

GENEL SATIŞ DÖNEMİNDE FİYATLAR YENİDEN YÜKSELDİ

2 Nisan’da başlayan genel satış döneminde bilet fiyatları yeniden artış göstermeye başladı. 2022 Katar Dünya Kupası finalindeki en pahalı koltuklar ise 1.604 dolara satılmıştı.

FIFA’nın bilet fiyatlandırma yapısını açıklamaması nedeniyle bu yılki turnuvada biletlerin gerçek maliyetini kesin olarak belirlemek oldukça güç durumda. Bununla birlikte, her satışta fiyatların artış gösterdiği dinamik bir fiyatlandırma sisteminin kullanıldığı da belirtiliyor.

