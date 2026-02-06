Fenerbahçe’nin UEFA Kadrosu Güncellendi: Yeni İsimler Eklendi

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ’NDE YOLUNA DEVAM EDECEK

UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde mücadele eden Fenerbahçe, son 16 play-off turuna adını yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu aşama öncesinde kadrosunu UEFA’ya güncelleyerek bildirdi. Sezon başında açıklanan listede bu dönem için 3 transfer hakkı bulunuyor. Ara transfer döneminde kadroya katılan Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N’Golo Kante, güncellenmiş listede yer aldı. Ancak yeni transferler Anthony Musaba ve Mert Günok, bu listeye dâhil edilmedi.

FENERBAHÇE’Yİ ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Fenerbahçe, 19 Şubat tarihinde İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın rövanşı ise 26 Şubat’ta City Ground’da gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda şu isimler bulunuyor: “Tarık Çetin, Ederson, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, Edson Alvarez, N’Golo Kante, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene.”