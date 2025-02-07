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Spor

Fenerbahçe’nin UEFA Listesine Eklenen İsimler Açıklandı

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FENERBAHÇE’NİN UEFA LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe’nin UEFA listesine eklenen üç oyuncu belirlendi. Sarı-lacivertli ekip, güncellenen UEFA listesinde Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde isimlerini çıkardı. Bu oyuncuların yerine Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic’in isimleri listeye eklendi.

YENİ İSİMLER ANDERLECHT MAÇLARINDA GÖREV ALACAK

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Anderlecht ile karşılaşacağı maçlarda, söz konusu üç oyuncunun saha alması durumunda performans sergileyeceği belirtildi. Öne çıkan bu yeni isimlerin takıma katkı sağlaması bekleniyor.

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