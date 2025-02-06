Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Liste Dışı Kalacak

Fenerbahçe’de Son Gelişmeler

Fenerbahçe’de heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Kupası’nda Erzurumspor FK’yı 5-0 yenerek kupada ne kadar iddialı olduğunu gösteren takımda, transfer döneminde de önemli hareketlilik gözlemleniyor. Sarı-lacivertli ekip, eksik bölgelerine hızlı takviyeler yaparak büyük bir çıkış yakalamak istiyor. Fenerbahçe’nin yeni transferleriyle ilgili merak uyandıran bir karar alındı. Detaylar ise ciddi şekilde dikkat çekiyor.

Transfer Hareketliliği

Bu sezon 3 kulvarda iddiasını sürdürmeye çalışan Fenerbahçe, şampiyonluk için tüm gücünü ortaya koyuyor. Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte, kadrosunu güçlendirmek için hızlı adımlar atan sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun sakatlıkları sonrası Milan Skriniar ve Diego Carlos’u kadrosuna dahil etti. Hücum hattına ise Al-Nassr’dan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca katıldı. Ayrıca, Osayi-Samuel’in yeni sözleşmeye imza atmaması ve sezon sonu ayrılması beklenen durum, Fenerbahçe’yi yeni bir sağ bek transferi yapmaya yönlendirdi.

Ognjen Mimovic Transferi ve Kontenjan Sorunu

Fenerbahçe, uzun süredir izlediği Kızılyıldız’ın 20 yaşındaki sağ beki Ognjen Mimovic’i kadrosuna kattı. Ancak, Allan Saint-Maximin’in Napoli’ye transferinin son anda iptal olmasıyla birlikte yabancı sayısının 15’te kalması nedeniyle bir oyuncu liste dışında kalacak. Sabah gazetesine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ognjen Mimovic’in kontenjan nedeniyle liste dışında kalacağını belirtti. Mourinho, “Ognjen Mimovic’in Avrupa’da veya ligde listeye yazılacağını düşünmüyorum. Avrupa listesi için sakatlıklarla ilgili teşhisleri beklememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Mimovic İçin Yeni Planlar

Sarı-lacivertli ekip, Osayi-Samuel’in tecrübesine güvenerek, Nijeryalı oyuncunun yerine sezon sonuna kadar Ognjen Mimovic’in gelişebileceği bir takıma gönderilmesini planlıyor. Henüz Fenerbahçe’de maç süre alamayan genç sağ bek için, transfer döneminin açık olduğu Avusturya ekipleri ile görüşmelerin sürdüğü ve transferin kısa sürede gerçekleşebileceği bildirildi. Kızılyıldız’da bu sezon 19 maçta 1 gol ve 2 asist yaparak dikkat çeken Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’nin gelecekteki yıldızlarından biri olma potansiyeli taşıyor.