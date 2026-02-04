Galatasaray İstanbulspor Karşılaşmasında Kaza Anı Şok Etti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Galatasaray ile İstanbulspor arasında gerçekleşen karşılaşmanın ikinci yarısında, önemli bir yaşandı. Ahmet Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan, kafa kafaya çarpıştı.

ÇARPMA ANI YAŞANDI

Karşılaşmanın bu anı, seyirciler tarafından dikkatle izlendi ve oldukça endişe yarattı. Her iki oyuncunun da durumu yakından takip edildi. Çarpışmanın ardından, sağlık ekipleri hemen sahaya girdi ve oyuncuların tedavisine başlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Ahmet Kutucu ve İsa Doğan, çarpışma sonrası tedavi için sahadan çıkartıldı. Taraftarın merakla beklediği durum hakkında sonrasında yapılan açıklamalar, futbolseverlerin endişelerini gidermeye yönelikti. Sağlık durumları hakkında bilgilendirme yapıldı.