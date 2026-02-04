Okan Buruk’tan Transfer Sürecine Dair Açıklamalar

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek organizasyonda 3’te 3 yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

TAKIMA ODAKLANMA ZAMANI

Buruk’un ifadesine göre, “Ben artık takıma odaklanmak zorundayım. Yarın Avrupa listesi verme zamanı. Bugün bir oyuncu getirdik, daha önce iki oyuncu getirdik. Arada 2 gün var. Yani burada… Net olarak bizim açımızdan eksik bölgeleri tamamlamaktı, bir ölçüde yaptık. Yarın daha net şekilde, yeni gelen oyuncularımız imzayı attıktan sonra düşüncemiz bu şekilde.”

SAHA PERFORMANSI ÖNEMLİ

Buruk, transfer riskine dair de açıklamalarda bulundu: “Çok fazla transfer yaptınız diye kimse size kupa vermiyor. Aslolan saha içi performansı. Ben artık takımımıza, oyuncularımıza ve futbolumuzun gelişimine odaklanmak istiyorum. Transfer sürecinden çıkıp, önceliğim takıma odaklanıp oyuncularımızı her zaman hazır tutmak.”

TRANSFER SINIRLARI VE CEZALAR

Ayrıca, transfer limiti konusuna da değinen Buruk, “Transfer limiti diye bir şey var, bunu delebiliyor musunuz? Delenler var. Ceza alabiliyorsunuz, çok ceza alan Türk takımı oldu” diyerek mevcut durumun ciddiyetine dikkat çekti.