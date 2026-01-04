Fenerbahçe Nkunku İçin Transfer Girişimlerini Sürdürüyor

Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki önemli hedeflerinden biri, Christopher Nkunku olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, oyuncunun transferi için Milan ile ve oyuncunun kendisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Geç saatlerde gelen haberlere göre, kulübün bu kulvarda girişimlerini aktif bir şekilde devam ettirdiği bilgisi verildi.

NKUNKU’NUN FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Ancak, bildirilen bilgiler doğrultusunda Nkunku’nun mevcut planlarının Milan’da kalmak olduğu ve bu nedenle transfer ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

ANLAŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Fenerbahçe ile Nkunku ve menajeri arasında olumlu bir görüşmenin olmadığı, dolayısıyla henüz resmi bir anlaşmanın sağlanmadığı vurgulanıyor.