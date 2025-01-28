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Spor

Fenerbahçe Opet, İspanya’da Galip Geldi

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FENERBAHÇE OPET KADIN BASKETBOL TAKIMI GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu’ndaki son mücadelesinde İspanyol temsilcisi Valencia Basket’i yendi. Sarı-lacivertliler, Valensiya’da bulunan Fuente de San Luis Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmada etkili bir performans gösterdi.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın ilk periyodunu 29-14 önde tamamlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı da 59-31 gibi rahat bir üstünlükle kapadı. Üçüncü çeyreğe 73-48 önde girmeyi başaran Fenerbahçe, tüm süre zarfında kontrolü elinde tuttu ve maçı 88-71’lik skorla kazandı. Bu sonuç, takımın grup aşamasındaki başarısını pekiştirdi.

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