Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için düğmeye bastı ve Milan’ın yıldız futbolcusu Rafael Leao transferi adına İtalya’da kritik görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli kulüp bu transferde tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

İTALYA'DA KRİTİK TEMASLAR HIZLANDI

Rafael Leao transferiyle ilgili temaslar önümüzdeki saatlerde ve günlerde önemli ölçüde hız kazanacak. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde daha somut bir zemine oturması bekleniyor.

CİHAN KAMER TRANSFER İÇİN MİLANO'DA

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer transfer görüşmeleri için İtalya’ya gitti. Kamer’i taşıyan uçak Malpensa Havalimanı’na iniş yaptı. Sarı-lacivertli yönetici Leao transferi için kritik temaslarda bulunacak.

FENERBAHÇE LEAO İÇİN ŞARTLARI ZORLUYOR

Rafael Leao, Fenerbahçe’nin transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacak.