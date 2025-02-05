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Spor

Fenerbahçe, Real Madrid’i Ağırlayacak

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FENERBAHÇE BEKO, REAL MADRİD İLE KARŞILAŞIYOR

Basketbol dünyasında THY Avrupa Ligi’nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, 6 Şubat Perşembe günü İspanyol temsilcisi Real Madrid ile bir araya gelecek. Müsabaka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’da başlayacak.

SARILACİVERTLİLER LİGDE İKİNCİ SIRADA

Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, şu an itibarıyla 16 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Takım, ev sahibi avantajını değerlendirmek ve galip gelmek için sahaya çıkacak.

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