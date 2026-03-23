Fenerbahçe Rüdiger İçin İlk Teması Kurdu

FENERBAHÇE YENİ SEZONDA ŞAMPİYONLUK HEDEFİ BELİRLEDİ

Fenerbahçe Yönetimi, gelecek sezon şampiyonluk için kararlı bir hedef belirledi. Sarı-lacivertlilerin planları arasında yeni takviyeler yapmak yer alıyor. Özellikle savunma bölgesine önem veren yönetim, bu sezon yaşanan sakatlıklardan dolayı sıkıntılar yaşamış durumda. Savunmada Milan Skriniar’ın eksikliğinden büyük kayıplar yaşayan ekip, yeni sezonda bu bölgeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

İLK HEDEF ANTONIO RÜDIGER

Mali açıdan kulübü zor durumda bırakmak istemeyen yönetim, bonservisi elinde bulunan yıldız futbolculara yönelmeyi tercih ediyor. Sarı-lacivertlilerin radarında, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Antonio Rüdiger yer alıyor. Bu oyuncunun transferi için gelişmeler yaşanıyor.

TEMAS KURULDU

Süper Lig’in güçlü temsilcisi, menajerler aracılığıyla Antonio Rüdiger ile ilk teması kurdu. 33 yaşındaki stoperin vereceği yanıtı bekleyen Fenerbahçe Yönetimi, olumlu bir geri dönüş alması durumunda resmi görüşmelere başlayacak. Yönetim, tecrübeli stoper için Milan Skriniar’a ayrılan maaş bütçesini Rüdiger için de kullanmayı planlıyor.

ARDA GÜLER’İN YAKIN ARKADAŞI

Antonio Rüdiger’in, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile yakın arkadaş olduğu biliniyor. İkili arasında sık sık vakit geçirdiklerine dair haberler basına yansıyor.