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Fenerbahçe, Şampiyonluk İçin Yara Aldı

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KAYSERİSPOR MAÇIYLA ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YARALAR AÇILDI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Bu gelişmeyle birlikte, her pazartesi düzenlenen olağan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemi, 26 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu toplantısıydı. Ancak Kayserispor maçının ardından yaşanan güncel gelişmeler de masaya yatırıldı.

BASIN TOPLANTISINDA BAŞKAN KOÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantıda yaptığı açıklamada, “Tüm değerlendirmelerimi Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacağım” diye belirtti. Başkan Koç, süreçle ilgili detaylı açıklamalarını bu toplantıda paylaşacağını ifade etti. Kayserispor maçı sonrası yaşanan durum, önemli bir gündem maddesi oldu.

TARAFTARLAR İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında yaşadığı beraberlikle lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düştü. Bitime 6 hafta kala gerçekleşen bu puan kaybı, sarı-lacivertli camiada büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar, maçın ardından yönetimi istifaya davet etti.

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