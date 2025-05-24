Fenerbahçe Seri Başı Olmadı

Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlama başarısını gösterdi ve gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılma hakkı elde etti. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme karşılaşması oynayacak. 3. Ön Eleme Turu’nda yer alacak olan Fenerbahçe, bu turda seri başı olamayacak.

SON DAKİKA GOLÜ FENERBAHÇE’Yİ ETKİLEDİ

Avusturya’da oynanan maçta, Austria Wien sahasında Blau-Weiss Linz’e karşı 90+2. dakikada yediği gol ile 2-2 berabere kaldı. Bu durum, Fenerbahçe için olumsuz bir sonuç doğurdu. Austria Wien’in karşılaşmasındaki bu skorun ardından ligi ikinci sırada bitiren Salzburg, Şampiyonlar Ligi elemesine katılma hakkı kazandı. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin seribaşı olma ihtimalini de ortadan kaldırdı.

FENERBAHÇE’NİN OLASI RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin 3. Ön Eleme’de karşılaşabileceği olası rakipler şunlar: Benfica, Rangers, Club Brugge / Salzburg ve Feyenoord. 3. Ön Eleme Kura Çekimi 21 Temmuz 2025’te gerçekleşecek. Maçlar ise 5-6 Ağustos ve 12 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Ayrıca, Play-Off Turu Kura Çekimi 4 Ağustos 2025’te yapılacak ve maçlar 19-20 Ağustos ile 26-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.