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Fenerbahçe, Taha Altıkardeş’i Transfer Etmek İstiyor

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ŞAMPİYONLUK HIRSI DEVAM EDİYOR

Bu sezon şampiyonluk hedefiyle dört farklı koldan sürekli atak yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hızlı bir şekilde başladı. Süper Lig’de şampiyonluk yarışından kopmayan takımda heyecan verici gelişmeler yaşanmaktan kaçınmıyor ve yeni oyuncular da gündeme geliyor.

TAHA ALTIKARDEŞ İLGİ ÇEKİYOR

Fenerbahçe, 2023 yazında Trabzonspor’dan bedelsiz olarak ayrılıp Göztepe’ye transfer olan ve burada gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Taha Altıkardeş ile ilgileniyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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