Fenerbahçe Talisca ile Sözleşme Uzatma Müjdesi Verdi

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile sözleşmesini uzattığını bildirdi. Sarı-lacivertli ekip, deneyimli oyuncunun sözleşmesini 2028 yılına kadar yeniledi. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir videoda “Çubuklu ile 2 yıl daha!” ifadesine yer verildi.

İMZA TÖRENİ COŞKUSU

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza törenine, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek katılım gösterdi. İmza işlemlerinin akabinde, Futbol Şubesinde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Anderson Talisca, Fenerbahçe Televizyonu’na röportaj verdi.

TALISCA’DAN TARAFTARA MESAJ

İki yıl daha Fenerbahçe formasını giyeceği için mutluluğunu dile getiren Talisca, “Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde önemli biriydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak takımima yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım.” şeklinde konuştu. Taraftara yönelik de, “Bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler.” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ise, “Hocamızın, ekibinin ve takım arkadaşlarının sevdiği bir oyuncu. Ailemizin en sevilen parçalarından biri. Bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacağından eminiz. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza da bir mesaj vermek istiyorum: Rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız.” dedi.