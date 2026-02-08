Gölbaşı’nda İstinat Duvarı Çökmesi Sonrası Tahliyeler Yapıldı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Şafak Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. Olayın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile mühendisler olay yerine yönlendirildi. Çöken duvarın etrafındaki 4 apartman, güvenlik amacıyla tahliye edilirken, binaların girişleri şeritlerle kapatıldı. Bölgeye polis, sağlık ve sosyal hizmet ekipleri de sevk edildi.

81 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çöken istinat duvarının bulunduğu alanın yakınındaki binalarda yaşayan 29 haneden toplamda 81 kişinin tahliye edildiği ifade edildi. Ailelerden birinin, Büyükşehir Belediyesine bağlı Şefkatevi’ne yerleştirildiği, diğerlerinin ise akrabalarının yanına gittiği öğrenildi. Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, olayın ardından hızla bölgeye gelerek çalışmaları koordine etti. Gölbaşı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şafak Mahallesi 886. Sokak’ta meydana gelen istinat duvarı çökmesi sonrası Kaymakamımız Erol Rüstemoğlu, Başkanımız Yakup Odabaşı ve bakanlık yetkilileri, belediye ekiplerimizle birlikte sahada incelemeler yapıyor.” denildi.

‘VATANDAŞLARIMIZ İNŞALLAH EVLERİNE GİRECEK

Olay anında bölgeden haberdar olan Şafak Mahallesi Muhtarı Bayram Özkan, durumu yerinde değerlendirdi. Özkan, “Kaymakam, emniyet müdürleri, zabıta, ambulans ve itfaiye burada bulundu. 5 binayı tahliye ettik, 81 kişiyi güvenli bir şekilde çıkarabildik. Can kaybı yaşanmadı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, burada yaşayan insanların tedirgin olduğunu ve ekiplerin işlerinin sürdüğünü belirten Özkan, “Çevre Bakanlığından mühendisler geldi, güvendeyiz, inşallah vatandaşlarımız evlerine dönecek.” dedi.

‘ZEMİN ETUDU YAPILMALI’

Olaydan etkilenen bir mağdur yakını olan Ferit Özdemir, boşaltılan binada kardeşinin yaşadığını dile getirerek, “Kardeşim beni arayarak durumu anlattı. Çok şükür iyi olduklarını söyledi. Çöken duvarla birlikte 5 binanın tahliye edildiğini öğrendim.” ifadelerini kullandı. Özdemir, binaların güvenliği ile ilgili detaylı inceleme yapılmasını ve zemin etüdünün gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, “Tedirginiz, sadece istinat duvarı değil, tüm binaların sağlamlığının kontrol edilmesi lazım.” dedi.