Galatasaray 3 Golle 3 Puanı Hanesine Yazdırdı

SÜPER LİG LİDERİ GALATASARAY, RİZE’DE FARKLI GALİP

Süper Lig’in zirvesinde yer alan Galatasaray, 21. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’un konuğu oldu. Hakem Ozan Ergün yönetiminde oynanan karşılaşma, Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Galatasaray, maçı 3-0’lık skorla kazanarak puanını 52’ye çıkarırken, goller Osimhen, Yunus ve Barış Alper tarafından kaydedildi.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

1′ Maçın başlangıcıyla birlikte tempo yükselmeye başladı.

10′ Gabriel Sara, güçlü bir şutla üst direği hedef aldı ancak top direkten döndü.

19′ Barış Alper, Galatasaray’ı öne geçiren golü atarak skoru 1-0’a taşıdı. Yeni transfer Noa Lang, takımının ilk asistini yapmış oldu.

İKİNCİ YARIDA GALATASARAY GAZI ARTIRDI

48′ Noa Lang, tekrardan kaleyi yoklayarak bu sefer de direkten dönen bir şut attı.

62′ Yunus Akgün, attığı golle Galatasaray’ın farkı 2’ye çıkartmasını sağladı.

73′ Osimhen, maçtaki üçüncü golü atarak skoru 3-0 yaptı.

82′ Mauro Icardi’nin sert şutu, bir kez daha üst direği buldu ancak gol gelmedi.

90′ Maçın bitiş düdüğü ile Galatasaray, Rize’den 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.