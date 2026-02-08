Galatasaray 3 Golle 3 Puanı Hanesine Yazdırdı

galatasaray-3-golle-3-puani-hanesine-yazdirdi

SÜPER LİG LİDERİ GALATASARAY, RİZE’DE FARKLI GALİP

Süper Lig’in zirvesinde yer alan Galatasaray, 21. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’un konuğu oldu. Hakem Ozan Ergün yönetiminde oynanan karşılaşma, Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Galatasaray, maçı 3-0’lık skorla kazanarak puanını 52’ye çıkarırken, goller Osimhen, Yunus ve Barış Alper tarafından kaydedildi.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

1′ Maçın başlangıcıyla birlikte tempo yükselmeye başladı.

10′ Gabriel Sara, güçlü bir şutla üst direği hedef aldı ancak top direkten döndü.

19′ Barış Alper, Galatasaray’ı öne geçiren golü atarak skoru 1-0’a taşıdı. Yeni transfer Noa Lang, takımının ilk asistini yapmış oldu.

İKİNCİ YARIDA GALATASARAY GAZI ARTIRDI

48′ Noa Lang, tekrardan kaleyi yoklayarak bu sefer de direkten dönen bir şut attı.

62′ Yunus Akgün, attığı golle Galatasaray’ın farkı 2’ye çıkartmasını sağladı.

73′ Osimhen, maçtaki üçüncü golü atarak skoru 3-0 yaptı.

82′ Mauro Icardi’nin sert şutu, bir kez daha üst direği buldu ancak gol gelmedi.

90′ Maçın bitiş düdüğü ile Galatasaray, Rize’den 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

29 İlde FETÖ’ye Yönelik Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar sonucunda 29 ilde 63 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hakaret iddiasıyla Özgür Özel'e karşı suç duyurusunda bulundu.
Gündem

Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Uygulandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, savcılığın çağrısı üzerine ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Ömer Danış’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Tanınmış sanatçı Ömer Danış, diyabet komplikasyonları sebebiyle yoğun bakıma yerleştirildi ve sağlık durumu hala tehlikeli.
Gündem

Avrupa’da Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri

Avrupa Birliği, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmak için sosyal medyada yaş sınırı ve ebeveyn izni gerektiren düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.