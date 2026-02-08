Bu Hafta 7 İlde Kura Çekilişi Yapılacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın yürüttüğü Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekim sürecinde 6 hafta geride kaldı. 29 Aralık’ta başlayan kura uygulamaları, dün Kırıkkale’de 1736 ve Yalova’da 1805 konutun kura çekimiyle devam etti. Bu doğrultuda 29 Aralık-8 Şubat tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale’de kura çekimleri yapıldı. Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

SÜREÇ HIZLA DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Şubat haftasına ait kura takvimini paylaşarak, “Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz. Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor. 50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

YENİ KURALAR YOLDA

Yeni haftanın kura takvimine göre, yarın Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592, 10 Şubat Salı günü Bilecik’te 1419, 11 Şubat Çarşamba günü Çankırı’da 1753, 12 Şubat Perşembe günü Bolu’da 1950, 13 Şubat Cuma günü ise Tekirdağ’da 6 bin 865 ve Balıkesir’de 7 bin 548 konutun hak sahipleri belirlenecek. Bu hafta toplamda 25 bin 985 konutun daha kurası gerçekleştirilecek. Böylece 15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye ve hak sahibi belirlenen konut sayısı 203 bin 111’e ulaşacak.