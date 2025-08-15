Fenerbahçe Taraftarı Bu Açıklamayla Etkilendi

KEREM Aktürkoğlu’NA TRANSFER TEKLİFİ VAR

Fenerbahçe’ye transfer olabileceği konuşulan Kerem Aktürkoğlu, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’nin dikkat çeken açıklamalarına konu oldu. Lage, düzenlediği basın toplantısında Aktürkoğlu’nun önemini vurguladı.

KEREM’İN MUTLULUĞU

Lage, milli oyuncunun Benfica’da mutlu olduğunu dile getirerek, “Kerem teklif aldı ama burada mutlu” şeklinde konuştu. Ayrıca, yarın oynayacakları maçta Kerem’e güvendiğini de belirtti. Lage, konuya dair şu ifadeleri kullandı: “Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Evet bir teklif aldı ama Benfica’da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum.”