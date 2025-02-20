Fenerbahçe Taraftarına Irkçı Tezahürat Saldırısı

FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇINA ÇIKTI

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, play-off turu rövanş mücadeleinde Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, maçın başlama düdüğünden sadece 4 dakika sonra Youssef En-Nesyri’nin attığı golle 1-0 öne geçti.

IRKÇI TEZAHSÜRLAR NEDENİYLE MAÇ DURDU

Maçın 7. dakikasında, hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitmek durumunda kaldı, böylece karşılaşma geçici olarak durdu. Bu duraklamanın sebebi, stadyumda bulunan tribünlerden gelen ırkçı tezahüratlar oldu ve bu nedenle anons yapılma gereği duyuldu.