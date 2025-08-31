Fenerbahçe, Tarihe Geçti: 3 Gol!

Spor

FENERBAHÇE TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

Fenerbahçe, Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynadığı deplasman maçında tarihi bir başarı gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol buluyor. Jose Mourinho sonrası daha ofansif bir futbol sergileyen Fenerbahçe, bu performansıyla büyük beğeni topladı. İlk yarıda atılan goller, 14. dakikada Dorgeles Nene ile, 35 ve 40. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri tarafından geldi.

NENE’DEN HIZLI GOL

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği karşısında oynadığı maçta, 14. dakikada ilk 11’de yer alan Dorgeles Nene, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Nene, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü atarak, büyük bir sevinç yaşadı. Bu gol, sarı-lacivertlilerin maçtaki temposunu artıran bir adım oldu ve Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibine karşı üstünlük sağladı.

