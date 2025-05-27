Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Açıklama Yaptı

MAÇ TARTIŞMASI VE KIRMIZI KARTIN ETKİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor’a karşı alınan 4-2’lik mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. Mourinho, “Bugün iki maç vardı. Biri 11’e 11’di, diğeri 11’e 10’du. İlk maçta rakibin şutu yoktu. Maçı kontrol ediyorduk ama kırmızı kart sonrasında her şey değişti. İkinci yarı bizim için zorlu geçti. 2-1’lik bir avantaj yakalayacak pozisyon bulabilirdik ancak genç kalecimizin hatasıyla geriye düştük ve sonunda maçı kaybettik” şeklinde konuştu.

BAŞKANIN GÜVENİ VE GELECEK PLANLARI

Mourinho, başkanın maç sonrasında kendisiyle ilgili söylediklerini de dile getirdi. “Başkanımız televizyon programında kalmamı istediğini aktardı. Kendisi bana güveniyor ve bu, kamuoyunda bilinen bir gerçek. Durum bu şekilde. Kendisi birebir görüşmemizde de aynı şeyi net bir şekilde ifade etti. Eğer durumu değiştiren bir şey varsa benimle hiç kimse konuşmadı” açıklamasını yaptı.

SON HAFTA HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, sezonun son karşılaşmasında evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç, takımın sezonu nasıl bitireceği açısından büyük önem taşıyor. Mourinho ve ekibi, alacakları sonuçla birlikte hem sezonu değerlendirecek hem de gelecek adına stratejiler geliştirecek.