Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Beşiktaş Maçına Değerlendirme

Ziraat Türkiye Kupası’nda C Grubu ilk karşılaşmasında derbide Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, kupaya kötü bir başlangıç yapmış oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

RAKİP CESUR YETİŞTİ

Tedesco, “Rakibimiz cesur oynadı ve önde baskı yaptılar. İlk yarıda çok top kaybı yaptık, ikinci yarı düzelttik. Son dakika pozisyonu nedeniyle maçı kaybettik. Bu da oyunun bir parçası” şeklinde ifadelere yer verdi. Rakiplerinin ofansif anlamda iyi bir performans sergilediğini belirten Tedesco, mağlubiyeti kabullenip yola devam edeceklerini vurguladı.

HER MAÇ ÖNEMLİ

Tedesco, “Süper Kupa maçları, resmi maçlar. Her resmi maçı kazanmak istiyoruz. Bugün de kazanmak istedik. İlk kupamızı almak çok güzel olur. Bunun için elimizden geleni yapacak” dedi. Bu doğrultuda, takımının hedeflerinin sürdüğünü aktardı.

