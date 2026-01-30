Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Değerlendirmesi

fenerbahce-teknik-direktoru-tedesco-dan-mac-degerlendirmesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında FCSB ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalarak grup aşamasını 19. sırada tamamladı ve play-off turuna adını yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, play-off’ta İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest ya da Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

KÖTÜ PERFORMANS

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, performanslarını eleştirerek, “Kötü bir maç çıkardık” ifadesini kullandı. Tedesco, açıklamalarına devam ederek, “Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik” dedi.

ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ

Tedesco, takımının geleceğe odaklandığını belirtti ve “Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz” şeklinde konuştu.

YİĞİT EFE’DEN MEMNUNİYET

Yiğit Efe’nin performansıyla ilgili de değerlendirmeler yapan Tedesco, “Yiğit Efe’ye biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail’in kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe’nin performansından memnunum” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump Adayını Açıkladı: Fed İçin Kevin Warsh

Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın başkanlığı için adayını açıkladı. Adayın kimliği ise merak konusu oldu.
Gündem

Veysel Şahin’in Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturmasında, Veysel Şahin'in 460 milyon euro değerindeki kripto varlığına el konularak haksız kazanç tespit edildi.
Gündem

Galatasaray’ın play-off rakibi Juventus belirlendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma İstanbul'da, ikinci maç ise Torino'da gerçekleşecek.
Gündem

Eşyalı Ev Kiralama Sözleşmesinin Önemi Açıklanıyor

Eşyalı ev kiralama, yeni şehirlerde yerleşenler için uygun bir seçenek sunarak mobilya ve beyaz eşya edinme gerekliliğini ortadan kaldırmakta, böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.
Gündem

Altın ve Gümüşte Büyük Düşüş: Yüzde 20 Kayıp

ABD'de Başkan Trump'ın Fed başkanı olarak Kevin Warsh'ı aday göstermesi beklentisi, piyasalarda düşüşe neden oldu; altın ve gümüş fiyatları düştü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.