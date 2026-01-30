Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Değerlendirmesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında FCSB ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalarak grup aşamasını 19. sırada tamamladı ve play-off turuna adını yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, play-off’ta İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest ya da Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

KÖTÜ PERFORMANS

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, performanslarını eleştirerek, “Kötü bir maç çıkardık” ifadesini kullandı. Tedesco, açıklamalarına devam ederek, “Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik” dedi.

ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ

Tedesco, takımının geleceğe odaklandığını belirtti ve “Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz” şeklinde konuştu.

YİĞİT EFE’DEN MEMNUNİYET

Yiğit Efe’nin performansıyla ilgili de değerlendirmeler yapan Tedesco, “Yiğit Efe’ye biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail’in kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe’nin performansından memnunum” dedi.