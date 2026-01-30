Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan Bölgesel Enerji İş Birliği Vurgusu

DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin enerji hatları ve ulaşım bağlantılarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Paşinyan, tek bir bölgesel enerji alanının oluşturulmasının Güney Kafkasya’nın uluslararası pazarlarda güçlü bir enerji ihracatçısına dönüşmesine imkan tanıyabileceğini ifade etti. Başbakan, “Ermenistan’ın enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji sistemleriyle birleştirilmesi doğru adım olurdu. Ermenistan ve Azerbaycan, ihtiyaçlarından fazla enerji üretim kapasitelerine sahiptir. Bu durum, karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinin önünü açmaktadır. Ermenistan, daha geniş pazarlara çıkabilmek için Azerbaycan’ın altyapısını kullanmakla ilgilenmektedir. Buna karşılık Azerbaycan ise Ermenistan üzerinden Nahçıvan’a ve diğer yönlere elektrik enerjisi transit etme imkanı elde edecektir” şeklinde konuştu.

BİRİNCİ AŞAMA: RUSYA’YA YAZILI BAŞVURU

Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye’ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içerisindeki belli kısımlarının Rusya tarafından onarılmasıyla ilgili yazılı başvuruda bulunduklarını belirterek, “Henüz bir yanıt olup olmadığını bilmiyorum ancak genel olarak olumlu sinyaller görüyoruz ve sürecin hızlanmasını umut ediyoruz. Eğer Rusya, yatırım yapmak istemezse bu kesimleri devralırız ve her şeyi kendimiz yaparız” dedi.