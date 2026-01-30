Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Bayrak Sevgisi Etkinlikleri Başlatılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan dikkat çeken adım… 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi ile birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik etkinliklerle başlayacak. Bakanlık, tüm resmi ve özel okullarda bayrağın tarihî, millî ve manevi değerine dikkat çeken eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenleyeceğini açıkladı.

81 İLDE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazıya göre, ikinci dönemin ilk haftası olan 2–6 Şubat 2026 tarihleri arasında okullarda birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Bu çerçevede okul binaları Türk bayraklarıyla süslenecek; öğrencilere yönelik resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI HEDEFLENİYOR

Bakanlık, yapılacak çalışmalarla birlikte öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş şekilde; birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçladığını bildirdi.