Kış Turizminde Yeni Gözde: Işık Dağı

İKİ DAKİKADA ULAŞILAN BİR KAYNAK

Ankara’nın merkezine sadece 35 kilometre mesafede bulunan Işık Dağı etekleri ve Karagöl Jeositi, temiz atmosferi ve benzersiz doğal güzellikleri sayesinde kış turizminin yeni cazibe merkezi haline geldi. Özellikle okulların tatil olmasıyla birlikte, kalabalıktan uzak ve doğal bir ortamda tatil yapmak isteyen ziyaretçiler, rotalarını geleneksel merkezlerden Kızılcahamam’a yönlendirdi. Işık Dağı, kış kar yağışlarının ardından Türkiye’nin dört bir yanından turistleri ağırlıyor. Kar kalınlığının oldukça yüksek seviyelere ulaştığı bu bölge, hem yakınlığı hem de göz alıcı manzaralarıyla tatilcilerin gözdesi haline geldi.

KAMP TUTKUNLARI DOĞADAYDI

Bölgeyi ziyaret eden kamp severler, dondurucu soğuğa rağmen doğanın keyfini sürüyor. Göl çevresinde konaklayan bazı ziyaretçiler lüks karavanlarıyla kışın tadını çıkarırken, macera arayanlar ise bembeyaz kar örtüsünün üstünde çadırlarını kurarak deneyimlerini zenginleştiriyor. Dron görüntüleriyle çekilen Karagöl, etrafını kaplayan karla kaplı dağlar ve çam ağaçlarıyla, izleyicilere eşsiz manzaralar sunuyor.

DOĞANIN GÜZELLİĞİNE TANIKLIK ETMEK GEREKİYOR

Şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak için Işık Dağı’nı ziyaret eden Serkan Çetin, bölgenin benzersiz atmosferini şu sözlerle tanımladı: “Malum okullar da tatil, bu sebepten dolayı bir kaçalım dedik. Ben de Kızılcahamamlıyım. Ben buraya yaz aylarında da geliyorum. Yaz aylarında çevreyi çok kirli bırakıyorlar. Her taraf çöp oluyor. İnsanların biraz daha duyarlı olması lazım. Çevremizi temiz tutmamız lazım. Ben yeri geliyor burada çöp topluyorum ve konteynerlere atıyorum. Bu kar örtüsünde görünmüyor ama yazın bu durum çok oluyor. Işık Dağı Ankara’ya çok yakın, çok güzel bir yer. Kesinlikle gelip görmeleri lazım. Uludağ yerine Işık Dağı’nı görmeleri lazım. Anlatmayla olmaz, gelip görecekler, mükemmel bir yer.”